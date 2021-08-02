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Футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк перешёл из "Локомотива" в "Краснодар"

В составе столичной команды хавбек выиграл два Кубка России и Суперкубок страны.

2 августа, 17:25

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк подписал контракт с "Краснодаром". Об этом сообщается на сайте южного клуба.

Соглашение 31-летнего футболиста с "Краснодаром" рассчитано до конца июня 2024 года. В новой команде он будет выступать под третьим номером.

Накануне "Локомотив" объявил, что трансфер Крыховяка в "Краснодар" согласован. Игроку оставалось только пройти медицинское обследование.

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Крыховяк выступал за "Локомотив" с августа 2018 года. В составе клуба он выиграл два Кубка России и Суперкубок страны, а также трижды становился призёром национального первенства.

Всего футболист провёл за "Локомотив" 109 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 12 результативных передач. В составе сборной Польши он выходил на поле 81 раз, отличившись четырьмя голами.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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