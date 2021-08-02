Футболист сборной Польши Гжегож Крыховяк перешёл из "Локомотива" в "Краснодар"

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк подписал контракт с "Краснодаром". Об этом сообщается на сайте южного клуба.

Соглашение 31-летнего футболиста с "Краснодаром" рассчитано до конца июня 2024 года. В новой команде он будет выступать под третьим номером.

Накануне "Локомотив" объявил, что трансфер Крыховяка в "Краснодар" согласован. Игроку оставалось только пройти медицинское обследование.

Крыховяк выступал за "Локомотив" с августа 2018 года. В составе клуба он выиграл два Кубка России и Суперкубок страны, а также трижды становился призёром национального первенства.