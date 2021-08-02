90 населённых пунктов и 1500 домов остались без электроснабжения в Тверской области. Видео © LIFE

В Тверской области ураган оставил без электроснабжения 1500 домов в 90 населённых пунктах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По последним данным, из-за непогоды в Тверской области без электроснабжения осталось 90 населённых пунктов с 1500 домами", — сказал собеседник агентства.

По последним данным, пострадало 15 человек. На дороги и дома в Андреаполе обрушились деревья. Частично повреждены элементы конструкций 65 частных жилых домов, в том числе кровельного покрытия и оконного остекления. Повреждены ЛЭП. Спасатели оказывают адресную помощь людям, пилят упавшие деревья и деблокируют зажатые автомобили. Был развёрнут пункт временного размещения, но население в нём пока не нуждается.