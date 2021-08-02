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В Индии тигр убил фермера и утащил его тело

Родственники мужчины не смогли найти его самостоятельно, пришлось обращаться за помощью к властям.

2 августа, 20:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тигр в индийском районе Чандрапур в штате Махараштра растерзал фермера и утащил его тело в лес. По данным местных СМИ, 68-летний Хираман Котгейл из деревни Балларпер отправился работать к себе на ферму и к вечеру не вернулся домой.

Как пишет издание Times of India, родственники мужчины не смогли найти его самостоятельно и сообщили об исчезновении представителям лесной службы. После организованных поисков тело Хирамана было найдено в джунглях.

Местные власти уже выплатили семье погибшего часть денежной компенсации и готовят документы для выплаты оставшейся суммы.

Обезглавленного амурского тигра нашли в Хабаровском крае

Обезглавленного амурского тигра нашли в Хабаровском крае

А в конце мая тигры загрызли смотрителя зоопарка и сбежали из вольера. Диких кошек не удалось поймать, поэтому полиция застрелила их.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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