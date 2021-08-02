В Индии тигр убил фермера и утащил его тело

Тигр в индийском районе Чандрапур в штате Махараштра растерзал фермера и утащил его тело в лес. По данным местных СМИ, 68-летний Хираман Котгейл из деревни Балларпер отправился работать к себе на ферму и к вечеру не вернулся домой.

Как пишет издание Times of India, родственники мужчины не смогли найти его самостоятельно и сообщили об исчезновении представителям лесной службы. После организованных поисков тело Хирамана было найдено в джунглях.

Местные власти уже выплатили семье погибшего часть денежной компенсации и готовят документы для выплаты оставшейся суммы.