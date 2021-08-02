В США заявили о вводе пошлин на импорт стали из России

Соединённые Штаты Америки введут таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из России, Южной Кореи и с Украины. Такое решение приняло Министерство торговли США, о чём говорится в заявлении федеральной Комиссии по международной торговле Соединённых Штатов.

"Американской промышленности нанесён значительный ущерб в результате импорта бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из России, Кореи и с Украины", — утверждает ведомство.

По версии ведомства, эта продукция продаётся в США по цене "ниже справедливой стоимости". Американские чиновники считают, что поставки субсидируются правительствами России и Южной Кореи.