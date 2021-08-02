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В США заявили о вводе пошлин на импорт стали из России

По мнению Комиссии по международной торговле США, американской промышленности нанесён значительный ущерб в результате импорта этой продукции.

2 августа, 20:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Соединённые Штаты Америки введут таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из России, Южной Кореи и с Украины. Такое решение приняло Министерство торговли США, о чём говорится в заявлении федеральной Комиссии по международной торговле Соединённых Штатов.

"Американской промышленности нанесён значительный ущерб в результате импорта бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из России, Кореи и с Украины", — утверждает ведомство.

По версии ведомства, эта продукция продаётся в США по цене "ниже справедливой стоимости". Американские чиновники считают, что поставки субсидируются правительствами России и Южной Кореи.

Импорт из России в США резко вырос с начала 2021 года

Импорт из России в США резко вырос с начала 2021 года

Ранее в России с 1 августа экспорт металлов обложили пошлиной. Эта мера пока временная, но не исключено, что может быть разработан постоянно действующий налоговый механизм.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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