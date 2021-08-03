Кудрин предложил способ в два раза снизить уровень бедности в России
По его мнению, нужен комплексный подход: помощь незащищённым слоям населения, ограничение выплат обладающим имуществом.
Алексей Кудрин. Фото © Пресс-служба Президента РФ
В России можно добиться снижения в два раза уровня бедности, если проводить адресные выплаты необеспеченным слоям населения. Такую идею озвучил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Он напомнил, что по итогам 2020 года бедных среди населения было 12,1%.
"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трёх до семи лет в расчёте на ребёнка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам", — сказал Кудрин в интервью РБК.
По его мнению, при адресных выплатах речь идёт об "абсолютно разумных и посильных для государства цифрах" — нескольких сотнях миллиардов рублей, за счёт которых бедность и можно снизить "примерно в два раза". Ещё одна мера — ограничение социальных выплат при имущественной обеспеченности.
Ранее Кудрин уже заявлял, что достичь снижения уровня бедности вдвое можно раньше, чем к 2030 году. Он также утверждал, что каждый пятый нуждающийся россиянин не получает господдержки. В 2018 году президент РФ Владимир Путин сформулировал национальные цели развития России. Согласно одной из них, к 2030 году планируется снизить уровень бедности с 13,2 до 6,6%.
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