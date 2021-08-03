Кудрин предложил способ в два раза снизить уровень бедности в России

В России можно добиться снижения в два раза уровня бедности, если проводить адресные выплаты необеспеченным слоям населения. Такую идею озвучил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Он напомнил, что по итогам 2020 года бедных среди населения было 12,1%.

"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трёх до семи лет в расчёте на ребёнка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам", — сказал Кудрин в интервью РБК.

По его мнению, при адресных выплатах речь идёт об "абсолютно разумных и посильных для государства цифрах" — нескольких сотнях миллиардов рублей, за счёт которых бедность и можно снизить "примерно в два раза". Ещё одна мера — ограничение социальных выплат при имущественной обеспеченности.