Шесть миллионов россиян лишились права выезда из-за долгов

В первом полугодии 2021 года почти шесть миллионов граждан России оказались невыездными за пределы страны из-за неоплаченных долгов. Об этом говорится в статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ, в первом полугодии составило 5,9 миллиона", — указано в материалах, которые приводит ТАСС.

По данным агентства, за два месяца их количество выросло на 800 тысяч. Каждый десятый из ограниченных в праве выезда — должник по алиментам.

Как отмечают в ФССП, чаще всего невыездными становятся те должники, которые не платят по алиментам, кредитам и за жилищно-коммунальные услуги. Уточняется, что приставы могут ограничить выезд за границу при неуплате долга от 30 тысяч рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тысяч рублей.