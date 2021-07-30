Навязанный долг: как противостоять новой уловке микрофинансовых организаций Некоторые микрофинансовые организации придумали хитрый способ навязать заём гражданину, который об этом и не просил. Как не стать вынужденным должником, разбирался Лайф. 29 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Татьяна Дмитриевна работает преподавателем в одном из московских вузов. Ей на карту неожиданно поступило 50 тысяч рублей, которые она ни от кого не ждала. Так как в сообщении не было указано, кто именно перевёл эти деньги (только какие-то непонятные цифры и значки), Татьяна Дмитриевна обратилась в свой банк. Она сообщила, что сумма была зачислена ей по ошибке. Но там ей ответили, что деньги направило некое физическое лицо с пометкой "микрофинансовая организация" (МФО). Татьяна Дмитриевна хотела отправить деньги назад, но выяснилось, что в базе банка помимо названия компании нет необходимых реквизитов, а зная только имя и паспортные данные отправителя, банк не может переслать ему деньги — нужен номер счёта.

Женщина решила связаться с МФО, которую назвал ей сотрудник банка. Ответивший на её звонок оператор подтвердил, что да, Татьяне Дмитриевне на самом деле предоставлен заём "под льготный 1%". Но на вопрос о реквизитах ей ответили, что для этого надо приехать в головной офис компании, который находится в Московской области, либо воспользоваться специальной опцией — в ответ на СМС, которое было ей отправлено (оказалось, что те самые непонятные цифры, которые пришли ей в сообщении вместе с переводом, — это номер договора), необходимо направить текст со словом "подтверждаю". Это якобы отменит получение займа и вернёт деньги в компанию. Татьяна Дмитриевна СМС отправлять не стала, а обратилась в полицию, но понимания со стороны силовиков тоже не нашла. Женщине пояснили, что никаких признаков действий, за которые можно было бы привлечь к ответственности, пока не усматривается, и посоветовали обращаться в надзорные органы, например в Центробанк.

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Татьяна Дмитриевна твёрдо решила избавиться от навязанной ей финансовой услуги и приехала в офис по адресу, который ей назвал оператор МФО. Женщина потратила целый день, заполняя многочисленные формы, которые были приложением к заявлению о возврате средств, и в итоге МФО согласилась принять свои средства назад, но выставила два дополнительных счёта. Первый — на 3000 рублей — проценты за пользование деньгами, ведь выяснилось, что заём был навязан под 1% в день и за те шесть дней, пока женщина добралась до их офиса, МФО желала получить свою прибыль. А второй счёт — на 500 рублей — за консультационные услуги, так как, по заверению сотрудников МФО, в тарифах компании прописан сбор, который Татьяна Дмитриевна обязана уплатить за помощь в оформлении документов. Женщина совершенно опешила от такой наглости, но решила, что бороться с этой МФО у неё больше нет сил, поэтому она перевела требуемую сумму на счета компании и только после этого смогла получить справку, что данная МФО больше к ней претензий не имеет.

— К сожалению, сейчас такие случаи перестали быть редкостью, — рассказывает адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Некоторые МФО научились навязывать свои услуги дистанционно. Однако именно в этой истории меня настораживает ещё и тот факт, что деньги женщине перевело физическое лицо, а рассчиталась она с юридическим. Наверное, ей всё же стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. И ещё: устный отказ полиции принять у неё заявление — незаконен. Заявление женщины обязаны были зарегистрировать и предоставить ей ответ в письменной форме.

С мнением Магомедова согласна адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина.

— Конечно, женщине стоило выяснить, является ли тот гражданин, кто отправил ей средства, сотрудником МФО, и получить от него персональную расписку об отсутствии финансовых претензий, иначе есть риск, что через некоторое время ей придётся в суде доказывать отсутствие долга перед этим человеком, — предупреждает она.

Правила возврата "случайных" денег

Если на ваш счёт поступает сумма (иногда крупная), которую вы не ждали и не должны были получить, то, как бы ни хотелось оставить эти деньги себе, лучше не рисковать, а вернуть их отправителю — так будет дешевле и безопаснее. Однако, как показывает практика, сделать это не всегда просто.

Логично сразу же обратиться в банк, но вместо "душевной беседы" с банковским сотрудником необходимо оформить заявление о получении ошибочного перевода, взяв копию обращения, заверенную банком. В заявлении, поданном в банк, обязательно надо указать все возможные подробности: день и время получения денег, точную сумму (включая копейки), реквизиты отправителя (если их можно увидеть). Также необходимо указать, что вы не претендуете на получение этих средств и просите банк вернуть их отправителю. Банк, имея такое заявление, либо спишет указанные вами деньги обратно, либо даст ответ, что он не может этого сделать, но тогда он укажет причины. В любом случае будет документ, подтверждающий, что вы деньгами не воспользовались, а значит, не обязаны платить никакие проценты.

Но банки редко дают письменные ответы быстро. Если из пояснений сотрудника, который принимал у вас заявление, вы понимаете, что банк, скорее всего, не сможет просто перечислить средства обратно (как это было в случае Татьяны Дмитриевны), то тут следует не дожидаться ответа, а сразу идти к нотариусу — фиксировать факт зачисления чужих денег и устанавливать реквизиты человека или организации, от которых был перевод. Дело в том, что проценты по таким займам начинают начисляться со дня зачисления средств на счёт клиента, а это значит, что время терять не следует. Если деньги пришли прямо со счёта компании, то разбираться будет проще — нотариус может по ИНН организации узнать её адрес и прочие данные и направить ей официальное нотариальное письмо с предложением вернуть зачисленные деньги без начисления процентов. Скорее всего, ни одна МФО после получения такого письма не станет возражать против разрешения конфликта мирным путём.

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С физическими лицами сложнее. Тут без похода в полицию не обойтись, ведь формально для розыска человека нужны полномочия. Поэтому необходимо писать заявление в территориальном отделении полиции с просьбой провести проверку по факту зачисления денежных средств, которые вам не принадлежат. Если, как у Татьяны Дмитриевны, полицейские заявление не примут — стоит обращаться с жалобой в прокуратуру.

Возможна ситуация, когда уже через несколько недель после получения денег на ваш счёт начнутся звонки из МФО с требованием погасить проценты или сам якобы выданный вам заём. В этих случаях желательно записывать их звонки на диктофон и коротко сообщить, что вы никакого займа не оформляли, но готовы вернуть ошибочно зачисленные вам деньги через банк получателя, а для этого ждёте от МФО извещения о поданном им заявлении об ошибочном переводе средств.

Обычно "звонилы" из МФО на этом не успокаиваются, при повторном звонке следует подать жалобу в Роспотребнадзор (обязательно приложив копию своего заявления в банк). Важно помнить, что, если человек ничего не подписывал в МФО и не отправлял СМС с согласием, он не должен платить никакие проценты, штрафы, неустойки, пени и прочие "поборы", так как это противоречит и закону о потребительском кредитовании, и гражданскому праву, гарантирующему свободу договора, но чужие деньги он вернуть обязан.

Авторы Максим Греков