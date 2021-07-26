Банковская тайна: Почему исчезают деньги с карт пенсионеров и как их вернуть Появились жалобы на пропажу пенсий с карт. Иногда люди не могут получить выплаты по своей вине, но обычно они становятся жертвой аферистов. Почему может опустеть пенсионная карта и как вернуть деньги? 25 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Почему могут возникнуть проблемы с получением пенсий и как их решить

С 1 июля банки обязаны зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты национальной платёжной системы "Мир". Перевести пенсии на карты иностранных платёжных систем (Visa, MasterCard) они не могут. Несмотря на то что ПФР неоднократно предупреждал о переходе на карты "Мир", а срок перехода тоже многократно переносился, не все пожилые люди оформили документы вовремя.

— Именно по этой причине пенсии и пособия людей, получающих выплаты на карты международных платёжных систем, автоматически возвращаются банком. Конечно, человек может и позднее оформить карту "Мир", но тогда, соответственно, он не может получить выплаты. Все деньги придут только после того, как будет открыта карта. Очень важно помнить, что сами банки никаких сведений в ПФР не передают. Получив карту "Мир", человек должен самостоятельно передать новые реквизиты в Пенсионный фонд. Это можно сделать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг или лично, подав заявление в территориальном органе ПФР или МФЦ, — рассказывает правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Евгений Корчаго.

Тем не менее пенсия в этом случае никуда не исчезает и человек может получить деньги. Если он по тем или иным причинам не успел завести карту "Мир", то нужно в течение десяти дней с даты начисления пенсии написать заявление в банк. Деньги можно будет получить наличными. Кроме того, карту заводить и вовсе не обязательно. Средства могут перечислять на счёт, который не привязан к карте, или выплачивать наличными. Для этого достаточно выбрать любой удобный способ получения денег и уведомить об этом ПФР.

В каких ситуациях деньги с пенсионной карты могут снять законно

В последнее время пенсионеры нередко жаловались, что с их карт списывают деньги. Часто проблемы возникают не по вине банка, а по незнанию самого пожилого человека. Особенно если он брал кредит, но допустил просрочку.

— В некоторых случаях деньги могут снять с пенсионной карты законно. Например, если человек должник, а его дело попало к судебному приставу. Он проводит проверку имущественного положения должника, в том числе проверяет наличие счетов в банке. Если счета есть, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о наложении ареста на находящиеся на нём деньги. Банк при получении постановления обязан его исполнить. Однако он обязан проверить, не были ли эти деньги доходами, на которые не может быть обращено взыскание, — рассказывает ведущий юрист Европейской юридической службы Людмила Старовойтова.

Также при поступлении на счёт пенсии банк обязан применять требования закона об исполнительном производстве. Из него следует, что удержать можно не более 50% из этих поступлений. Таким образом, полного запрета на снятие пенсионных денег в счёт долга нет. Есть только ограничения по суммам.

— Излишне удержанные либо ошибочно удержанные деньги судебные приставы возвращают пенсионеру. При этом должник вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о снижении размера удержаний из пенсии, поскольку она является единственным источником дохода. Пристав вправе принять положительное решение по обращению должника, но закон его не обязывает это делать, — добавляет Людмила Старовойтова.

Как защитить пенсионную карту от мошенников и незаконных списаний

Нередко пропажа денег с карты становится для пенсионеров настоящим сюрпризом. Это происходит, если пожилые люди оказываются жертвами мошенников или недобросовестных сотрудников банков.

— Мама пришла в банк просто для того, чтобы снять деньги со счёта, а там ей выдали карту, которая оказалась кредитной. Она по незнанию начала ею расплачиваться, и образовался долг. Покрывать задолженность ей потом пришлось из своей пенсии, — так звучит одна из распространённых жалоб на произвол банковских сотрудников.

В банках пенсионеру могут навязать не только кредитную карту, но и другие неожиданные продукты. Например, страховку или какой-то непростой инвестиционный инструмент.

Мошенники пользуются доверчивостью пенсионеров. Так, в последнее время получила распространение схема, когда аферисты звонят по телефону и говорят, что пожилому человеку положен перерасчёт пенсии, дополнительные выплаты из-за пандемии коронавируса или доплаты за прививку.

Например, говорят, что им положен бонус за вакцинацию. Суммы различаются. Обычно они составляют порядка пяти-семи тысяч рублей. Пенсионеру предлагают продиктовать данные его карты, чтобы перечислить выплату. Ничего не подозревающий пожилой человек называет данные, в том числе и код, после чего аферисты опустошают его счёт.

Ещё одна схема действует через Интернет. Пенсионеру предлагают бонус за вакцинацию, но, чтобы его получить, нужно ознакомиться с информацией. Для этого предлагается перейти по ссылке, с которой жертва попадает на страничку, где просят ввести персональные данные. Обычно фамилию, имя, отчество, номер телефона и данные банковской карты. Соответственно, все эти сведения попадают к злоумышленникам, а следом и деньги со счёта.

Самое страшное, что мошенники стали предлагать пожилым людям купить поддельный сертификат о вакцинации. Под этим предлогом они вымогают персональные данные и сведения о карте. Опасность заключается в том, что пожилой человек может потерять не только деньги. За покупку поддельного сертификата грозит уголовное наказание. Если же обладатель такого документа заболеет и заразит окружающих, то ему могут выписать штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

Авторы Нина Важдаева