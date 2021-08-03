Десять государств готовятся отозвать признание Косова

Десять стран готовятся отозвать признание Республики Косово, их названия не раскрываются, чтобы избежать давления со стороны США. Однако предполагается, что это могут быть страны Африки и Азии, пишет газета "Политика" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Сербия, в свою очередь, рассчитывает на Россию и Китай в дипломатической борьбе за регион. Пекин также будет активно участвовать в решении проблемы Республики Косово и Метохии, отмечается в статье.

Ранее Лайф сообщал, что на встрече глав России и Сербии была затронута тема Республики Косово. Российская сторона указала на принципиальную позицию относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Совбезом ООН.

Напомним, косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашённую республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция, Сербия и ряд других государств. За независимость региона проголосовали некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия.