Google анонсировал новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре. Видео © Twitter / Made By Google

Осенью компания Google представит новые смартфоны на собственном процессоре Google Tensor. Они получат название Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Об этом сообщается в официальном микроблоге в "Твиттере".

"Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе Google Tensor, появятся этой осенью", — сказано в сообщении.

По информации журналистов издания Engadget, которые побывали на закрытой презентации, фактические размеры новинок не были озвучены, но, как и следовало ожидать, Pixel 6 Pro несколько крупнее предыдущих моделей. Среди фирменных стилей появятся персиково-пастельный, пастельно-зелёный и чёрный.