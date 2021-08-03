Google анонсировал новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре
Отмечается, что Tensor основан на 20-летнем опыте компании в работе с компьютерами.
Google анонсировал новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре. Видео © Twitter / Made By Google
Осенью компания Google представит новые смартфоны на собственном процессоре Google Tensor. Они получат название Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Об этом сообщается в официальном микроблоге в "Твиттере".
"Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе Google Tensor, появятся этой осенью", — сказано в сообщении.
По информации журналистов издания Engadget, которые побывали на закрытой презентации, фактические размеры новинок не были озвучены, но, как и следовало ожидать, Pixel 6 Pro несколько крупнее предыдущих моделей. Среди фирменных стилей появятся персиково-пастельный, пастельно-зелёный и чёрный.
Напомним, что ранее компания Google презентовала Android 12. Первая бета-версия новой ОС уже доступна на всех фирменных смартфонах Google Pixel и на ряде моделей таких брендов, как Vivo, Xiaomi, OnePlus и других.
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