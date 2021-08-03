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Американский дипломат пригрозил России входом кораблей США в территориальные воды Крыма

США постоянно напоминают миру, что этот полуостров является украинским, заявил Джордж Кент.

2 августа, 22:58
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1412985570918375424/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USNavyEurope</a></p>

Фото © Twitter / USNavyEurope

США десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"В Чёрном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский", — заявил он в беседе с журналом "Новое время".

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Ранее командующий войсками ЮВО рассказал о непрерывных учениях НАТО в Чёрном море. Российский флот выполняет боевые задачи по защите страны в условиях провокаций и давления со стороны "недружественных государств", подчеркнул командующий Александр Дворников.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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