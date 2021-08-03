Американский дипломат пригрозил России входом кораблей США в территориальные воды Крыма
США постоянно напоминают миру, что этот полуостров является украинским, заявил Джордж Кент.
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США десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
"В Чёрном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский", — заявил он в беседе с журналом "Новое время".
Ранее командующий войсками ЮВО рассказал о непрерывных учениях НАТО в Чёрном море. Российский флот выполняет боевые задачи по защите страны в условиях провокаций и давления со стороны "недружественных государств", подчеркнул командующий Александр Дворников.
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