Американский дипломат пригрозил России входом кораблей США в территориальные воды Крыма

США десятилетиями делали то, что устроил вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"В Чёрном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский", — заявил он в беседе с журналом "Новое время".