Международный валютный фонд (МВФ) согласовал направление резервных 650 миллиардов долларов на помощь в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении фонда.

"Исполнительный совет МВФ 2 августа одобрил общее выделение специальных прав заимствования, эквивалентных по сумме 650 млрд долларов, для наращивания глобальной ликвидности", — отметили в фонде.

В МВФ назвали это "историческим решением", выделяется самая крупная сумма в истории организации.