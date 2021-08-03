"Историческое решение": МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики
Ранее фонд призывал все страны объединиться для победы над пандемией и эффективного преодоления кризиса.
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Международный валютный фонд (МВФ) согласовал направление резервных 650 миллиардов долларов на помощь в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении фонда.
"Исполнительный совет МВФ 2 августа одобрил общее выделение специальных прав заимствования, эквивалентных по сумме 650 млрд долларов, для наращивания глобальной ликвидности", — отметили в фонде.
В МВФ назвали это "историческим решением", выделяется самая крупная сумма в истории организации.
Лайф рассказывал, что весной МВФ позитивно оценил темпы восстановления мировой экономики. Фонд призвал все страны объединиться для победы над пандемией и эффективного преодоления кризиса.
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