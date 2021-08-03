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"Историческое решение": МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

Ранее фонд призывал все страны объединиться для победы над пандемией и эффективного преодоления кризиса.

2 августа, 23:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал направление резервных 650 миллиардов долларов на помощь в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении фонда.

"Исполнительный совет МВФ 2 августа одобрил общее выделение специальных прав заимствования, эквивалентных по сумме 650 млрд долларов, для наращивания глобальной ликвидности", — отметили в фонде.

В МВФ назвали это "историческим решением", выделяется самая крупная сумма в истории организации.

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Лайф рассказывал, что весной МВФ позитивно оценил темпы восстановления мировой экономики. Фонд призвал все страны объединиться для победы над пандемией и эффективного преодоления кризиса.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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