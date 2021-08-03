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Белорусская спортсменка рассказала о странном поведении Тимановской перед демаршем на Олимпиаде

По её словам, все видели, что легкоатлетка нервничала перед началом ОИ и вела себя отстранённо.

3 августа, 08:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR9Pw_slelw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kristi_timanovskaya</a></p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая оказалась в центре скандала, раскритиковав чиновников за подготовку к Олимпиаде в Токио, сделала поспешные выводы, не попытавшись договориться мирно. Об этом заявила её коллега по олимпийской сборной прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова.

Она отметила, что Тимановская явно нервничала ещё до начала Олимпиады в Токио. По словам Анастасии, все видели, что происходит что-то странное, и сейчас "картинка начала складываться". Она говорит, что спортсменка не пришла на собрание с главным тренером, на награждении золотой медалью Ивана Литвиновича сторонилась команды.

"Тимановская встала где-то сзади. Ребята радовались, а она замкнулась в себе. По поведению Кристины чувствовалось, что она испытывает некий стресс и волнуется", — сказала прыгунья в беседе с RT.

Мирончик-Иванова добавила, что эта скандальная история может отразиться на Белоруссии, атлетах и будущем лёгкой атлетики в стране вообще.

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Напомним, что Тимановская оказалась в центре скандала после того, как открыто возмутилась тем, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. После этого спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию и заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Ранее в Сети появилась предполагаемая запись разговора белорусской легкоатлетки Тимановской с тренерами. На аудио слышно, что спортсменке настоятельно рекомендуют вернуться домой и ничего не комментировать.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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