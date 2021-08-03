Российский боксёр Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в Токио
Его соперником в решающем поединке будет американец Дюк Рэган.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский боксёр Альберт Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 килограммов.
В полуфинале он победил кубинца Лазаро Альвареса со счётом 3:2.
В поединке за золото Батыргазиев сразится с американцем Дюком Рэганом. Бой запланирован на четверг, 5 августа.
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