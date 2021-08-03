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Российский боксёр Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в Токио

Его соперником в решающем поединке будет американец Дюк Рэган.

3 августа, 09:24
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский боксёр Альберт Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 килограммов.

В полуфинале он победил кубинца Лазаро Альвареса со счётом 3:2.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

В поединке за золото Батыргазиев сразится с американцем Дюком Рэганом. Бой запланирован на четверг, 5 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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