Испытывавшая психологические проблемы гимнастка Байлз выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз выиграла бронзу на Играх в Токио в упражнении на бревне. Её выступление судьи оценили 14,000 балла.

Золото завоевала китаянка Гуань Ченьчень получившая 14,633 балла. Второй стала её соотечественница Тань Сысинь (14,233).

Россиянка Владислава Уразова заняла в финале восьмое место при восьми участницах. Ей поставили 12,733 балла.

Отметим, что Байлз приехала в Токио главным фаворитом гимнастического турнира, но из-за психологических проблем была вынуждена сняться с командных соревнований и личного многоборья. Также американка пропустила соревнования в опорном прыжке, вольных упражнениях и на брусьях.