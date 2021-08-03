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Испытывавшая психологические проблемы гимнастка Байлз выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио

На Играх в японской столице она выступила только в одном виде программы.

3 августа, 09:42
<p>Фото © Elsa / Getty Images</p>

Фото © Elsa / Getty Images

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз выиграла бронзу на Играх в Токио в упражнении на бревне. Её выступление судьи оценили 14,000 балла.

Золото завоевала китаянка Гуань Ченьчень получившая 14,633 балла. Второй стала её соотечественница Тань Сысинь (14,233).

Россиянка Владислава Уразова заняла в финале восьмое место при восьми участницах. Ей поставили 12,733 балла.

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Отметим, что Байлз приехала в Токио главным фаворитом гимнастического турнира, но из-за психологических проблем была вынуждена сняться с командных соревнований и личного многоборья. Также американка пропустила соревнования в опорном прыжке, вольных упражнениях и на брусьях.

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Все четыре золотые медали Байлз завоевала на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она первенствовала в командных соревнованиях, в личном многоборье, а также в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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