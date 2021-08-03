Нагорный рассказал о проблемах со здоровьем на Олимпиаде в Токио
Однако это не помешало ему взять одну золотую и две бронзовые медали на Играх.
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Российский гимнаст Никита Нагорный во время Олимпиады в Токио имел серьёзные проблемы со здоровьем, которые он почувствовал после командного многоборья.
"Были проблемы со здоровьем после многоборья. Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Температура скакала туда-сюда", — отметил Нагорный.
Впрочем, это не помешало Нагорному взять золото и две бронзы на Олимпийских играх в Токио. Последнюю медаль он сумел завоевать в упражнении на перекладине.
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