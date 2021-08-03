Нагорный рассказал о проблемах со здоровьем на Олимпиаде в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный во время Олимпиады в Токио имел серьёзные проблемы со здоровьем, которые он почувствовал после командного многоборья.

"Были проблемы со здоровьем после многоборья. Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Температура скакала туда-сюда", — отметил Нагорный.