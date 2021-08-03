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Нагорный рассказал о проблемах со здоровьем на Олимпиаде в Токио

Однако это не помешало ему взять одну золотую и две бронзовые медали на Играх.

3 августа, 11:40
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Российский гимнаст Никита Нагорный во время Олимпиады в Токио имел серьёзные проблемы со здоровьем, которые он почувствовал после командного многоборья.

"Были проблемы со здоровьем после многоборья. Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Температура скакала туда-сюда", — отметил Нагорный.

Гимнаст Нагорный выиграл бронзу в упражнении на перекладине на Олимпиаде

Гимнаст Нагорный выиграл бронзу в упражнении на перекладине на Олимпиаде

Впрочем, это не помешало Нагорному взять золото и две бронзы на Олимпийских играх в Токио. Последнюю медаль он сумел завоевать в упражнении на перекладине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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