Двукратную олимпийскую чемпионку Бацарашкину встретили в Омске песней из "Ведьмака"
Она выступала на Играх с медальоном школы кота из игры по мотивам книг Анджея Сапковского.
Омичи встретили двукратную олимпийскую чемпионку токийских Олимпийских игр Виталину Бацарашкину песней из сериала "Ведьмак". В честь спортсменки омский хор исполнил "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".
Бацарашкина выступала на Играх с медальоном школы кота из игры "Ведьмак". Создатель игры CD Projekt RED даже поздравил чемпионку у себя в соцсетях.
"Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем! Медаль за первое место! Надеемся, что ведьмачий медальон принесёт вам удачу и на соревнованиях по точности на 25 метров в четверг", — написали разработчики в Twitter-аккаунте компании перед победой Бацарашкиной.
В Токио российская спортсменка выиграла две золотые медали в стрельбе из пистолета с 25 и 10 метров. Также она завоевала серебро в паре с Артёмом Черноусовым в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар.
Накануне российских саблисток, взявших золото Олимпиады в Токио, встретили в Москве овациями, поздравлениями, улыбками и объятиями. Болельщики, приехавшие в воздушную гавань, даже исполнили кричалку в поддержку саблисток.
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