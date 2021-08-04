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Двукратную олимпийскую чемпионку Бацарашкину встретили в Омске песней из "Ведьмака"

Она выступала на Играх с медальоном школы кота из игры по мотивам книг Анджея Сапковского.

4 августа, 08:52

Омичи встретили двукратную олимпийскую чемпионку токийских Олимпийских игр Виталину Бацарашкину песней из сериала "Ведьмак". В честь спортсменки омский хор исполнил "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".

Бацарашкина выступала на Играх с медальоном школы кота из игры "Ведьмак". Создатель игры CD Projekt RED даже поздравил чемпионку у себя в соцсетях.

"Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем! Медаль за первое место! Надеемся, что ведьмачий медальон принесёт вам удачу и на соревнованиях по точности на 25 метров в четверг", — написали разработчики в Twitter-аккаунте компании перед победой Бацарашкиной.

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В Токио российская спортсменка выиграла две золотые медали в стрельбе из пистолета с 25 и 10 метров. Также она завоевала серебро в паре с Артёмом Черноусовым в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар.

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Накануне российских саблисток, взявших золото Олимпиады в Токио, встретили в Москве овациями, поздравлениями, улыбками и объятиями. Болельщики, приехавшие в воздушную гавань, даже исполнили кричалку в поддержку саблисток.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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