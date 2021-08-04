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Дети заката: В Московском зоопарке родилось пять птенцов фламинго

"Маленькие серые комочки" пока ещё находятся в гнезде и начнут приобретать характерный цвет оперения лишь через несколько месяцев.

4 августа, 08:49

В Московском зоопарке родилось пять птенцов фламинго. Видео © Московский зоопарк

В Московском зоопарке родилось пять птенцов фламинго: один розовый и четверо красных. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе зоопарка.

Отмечается, что яйца птиц выращиваются в инкубаторах. В процессе гнездования между фламинго случаются перепалки. В результате этого они могут выкинуть из гнезда чужое или — по случайности — своё яйцо.

"Наши зоологи внимательно следят за фламинго в течение всего процесса гнездования. Отложенные яйца они помещают в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком. Перед тем как птенец появится на свет, зоологи возвращают яйцо родителям, в результате те даже не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать своего птенца. Отец и мать в равной степени ухаживают за потомством", — объяснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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Как заявили в пресс-службе, сезон размножения фламинго начинается практически сразу по их заселении в уличный вольер. Новообразованная пара совместно строит гнездо из глины, в процессе чего нередко происходят перепалки, поскольку "кому-то может больше понравиться жилище соседа".

Птенцы, недавно появившиеся на свет, пока не похожи на своих родителей, будучи "маленькими серыми комочками". И пока они некоторое время будут находиться в гнёздах.

"Розовый пигмент появится ещё не скоро: через несколько месяцев они начнут краснеть, но даже через год у них ещё будет виден серый цвет на оперении. Птенцы красных фламинго постарше — они уже не сидят в гнёздах, а гуляют по вольеру за родителями. Птенец розового фламинго пока большую часть времени проводит в гнезде", — отметили в пресс-службе зоопарка.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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