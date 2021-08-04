Главком ВСУ запретил Зеленскому посещать зону боевых действий в Донбассе
Десятидневные ограничения на поездки на передовую касаются и чиновников всех мастей, а также парламентариев.
Фото © сайт Офиса президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами Донбасса и Луганска. Это правило распространяется и на президента Украины Владимира Зеленского.
"Мной было принято решение о временном запрете, до 10 дней, посещения района проведения операции объединённых сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приёма-передачи должности командующего операции объединённых сил", — приводятся слова Залужного в фейсбуке Генштаба ВС Украины.
Главком подчеркнул, что процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Из-за данного запрета накануне был сорван визит главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова в Донбасс.
Ранее Лайф писал, что накануне в ДНР сообщили о гибели четырёх ополченцев из-за обстрела ВСУ. Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР заявил о том, что два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе, они подорвались на собственных минах.
Комментариев: 0