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Главком ВСУ запретил Зеленскому посещать зону боевых действий в Донбассе

Десятидневные ограничения на поездки на передовую касаются и чиновников всех мастей, а также парламентариев.

4 августа, 08:33
<p>Фото © сайт <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-do-doneckoyi-oblasti-3977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офиса президента Украины</a></p>

Фото © сайт Офиса президента Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами Донбасса и Луганска. Это правило распространяется и на президента Украины Владимира Зеленского.

"Мной было принято решение о временном запрете, до 10 дней, посещения района проведения операции объединённых сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приёма-передачи должности командующего операции объединённых сил", — приводятся слова Залужного в фейсбуке Генштаба ВС Украины.

Главком подчеркнул, что процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Из-за данного запрета накануне был сорван визит главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова в Донбасс.

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Ранее Лайф писал, что накануне в ДНР сообщили о гибели четырёх ополченцев из-за обстрела ВСУ. Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР заявил о том, что два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе, они подорвались на собственных минах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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