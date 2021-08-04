Главком ВСУ запретил Зеленскому посещать зону боевых действий в Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами Донбасса и Луганска. Это правило распространяется и на президента Украины Владимира Зеленского.

"Мной было принято решение о временном запрете, до 10 дней, посещения района проведения операции объединённых сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приёма-передачи должности командующего операции объединённых сил", — приводятся слова Залужного в фейсбуке Генштаба ВС Украины.