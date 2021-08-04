В Петербурге задержан подозреваемый в гибели моряков с затонувшей "Онеги". Видео © Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

В Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина. Следствие предполагает, что он нарушил требования охраны труда и это привело к гибели 17 человек – членов экипажа затонувшего траулера "Онега". Об этом сообщается на официальном сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

"Задержан заместитель председателя Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре прошлого года капитан рыболовецкого судна "Онега", находившегося в акватории Баренцева моря, сообщил зампредседателю по эксплуатации флота о сложных погодно-климатических условиях в местоположении судна. Он отметил, что на траулере постоянно происходит обледенение. Согласно должностной инструкции, подозреваемый должен был приказать капитану прекратить рыбный промысел и уйти в убежище. Однако он этого не сделал, что привело к трагическому исходу.