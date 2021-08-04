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В России за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев коронавируса

За минувшие 24 часа полностью выздоровело 20 096 пациентов, а общее число излечившихся достигло 5 679 842 человек.

4 августа, 08:18
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

За последние сутки в России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

В тройке лидеров по заболеваемости: Москва (2502 случая), Санкт-Петербург (1906 заболевших) и Московская область (1517 заражённых). Меньше всего болеют в Ненецком и Чукотском АО и на Магадане.

Центр "Вектор": Менее 1% россиян заболели ковидом после полного курса вакцинации

Центр "Вектор": Менее 1% россиян заболели ковидом после полного курса вакцинации

Отмечается, что зафиксировано 790 летальных исходов. Полностью выздоровело 20 096 человек. Всего же на сегодняшний день в России выявлено 6 356 784 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 161 715 летальных исходов, выздоровело 5 679 842 человека.

Ранее учёные назвали две причины появления новых штаммов CoViD-19. Они рекомендуют государствам усиливать вакцинацию населения и контролировать соблюдение мер безопасности в пандемию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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