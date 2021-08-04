В России за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

В тройке лидеров по заболеваемости: Москва (2502 случая), Санкт-Петербург (1906 заболевших) и Московская область (1517 заражённых). Меньше всего болеют в Ненецком и Чукотском АО и на Магадане.

Отмечается, что зафиксировано 790 летальных исходов. Полностью выздоровело 20 096 человек. Всего же на сегодняшний день в России выявлено 6 356 784 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 161 715 летальных исходов, выздоровело 5 679 842 человека.