Проценко рассказал, сколько молодых пациентов Коммунарки находятся на ЭКМО

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал , сколько молодых пациентов его клиники находятся на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

"Из 782 больных 250 находятся в отделении реанимации, 110 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких, пятеро молодых пациентов находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Наверное, это тоже такой характерный тренд, когда вроде заболеваемость снижается, а в больнице концентрируются наиболее тяжёлые пациенты с наиболее неблагоприятным прогнозом", — приводит kp.ru слова врача.