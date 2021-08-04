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Проценко рассказал, сколько молодых пациентов Коммунарки находятся на ЭКМО

Главврач также отметил, что 250 человек находятся в отделении реанимации, а 110 — на ИВЛ.

4 августа, 07:15
<p>Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, сколько молодых пациентов его клиники находятся на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

"Из 782 больных 250 находятся в отделении реанимации, 110 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких, пятеро молодых пациентов находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Наверное, это тоже такой характерный тренд, когда вроде заболеваемость снижается, а в больнице концентрируются наиболее тяжёлые пациенты с наиболее неблагоприятным прогнозом", приводит kp.ru слова врача.

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Самой знаменитой пациенткой, которой пришлось пройти подключение к ЭКМО, стала певица МакSим. Её положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких ещё в середине июня. Позже артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Денис Проценко во вчерашнем интервью заявил, что гордится командой врачей, которые лечат МакSим.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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