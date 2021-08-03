Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что гордится своими коллегами, которые сейчас лечат певицу Максим. Об этом он сообщил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Крутые коллеги, я знаю, кто её лечит. И горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты", — приводит слова медика kp.ru.