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"Горжусь этой командой": Проценко назвал крутыми врачей, которые лечат певицу МакSим

На данный момент артистка самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.

3 августа, 17:56
<p>Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что гордится своими коллегами, которые сейчас лечат певицу Максим. Об этом он сообщил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Крутые коллеги, я знаю, кто её лечит. И горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты", — приводит слова медика kp.ru.

Представитель МакSим подтвердила, что певица полностью пришла в сознание

Представитель МакSим подтвердила, что певица полностью пришла в сознание

Говоря о том, научились ли медики справляться с тяжёлыми случаями болезни, Проценко заметил, что всё зависит от возраста пациента. Он отметил, что у пожилых людей меньше резервов для преодоления критического состояния.

"Будет всё лучше и лучше": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы

"Будет всё лучше и лучше": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы

Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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