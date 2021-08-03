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Проценко объяснил, когда лучше прививаться после перенесённого ковида

По его словам, вакцинация от коронавируса в среднеблизкой перспективе будет похожа на ситуацию с сезонным гриппом.

3 августа, 17:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Людям, которые переболели коронавирусом, нужно пройти вакцинацию через полгода после выздоровления, так как естественный иммунитет, выработанный после болезни, может защищать пациента на протяжении этого времени. Об этом рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире радио "Комсомольская правда".

"Есть понимание о том, сколько держится иммунитет у конкретного индивидуума, и мы сейчас не просто так вышли на понимание — шесть месяцев после предыдущей вакцинации. Мы не просто так вышли на понимание — полгода после болезни", — приводит слова врача kp.ru.

Проценко отметил, что медицинское сообщество и фармпроизводители будут эту ситуацию мониторить и адаптировать прививки по мере необходимости. При этом, по его оценке, история с коронавирусом в среднеблизкой перспективе будет похожа на ситуацию с сезонным гриппом.

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Ранее учёный рассказал, как будет работать тест на клеточный иммунитет от ковида. По словам директора Института Пастера, анализ будет напоминать реакцию Манту и будет доступен в поликлиниках любому желающему. Он отметил, что по результатам исследования можно будет делать вывод о необходимости вакцинации против коронавируса.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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