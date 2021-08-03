Проценко объяснил, когда лучше прививаться после перенесённого ковида
По его словам, вакцинация от коронавируса в среднеблизкой перспективе будет похожа на ситуацию с сезонным гриппом.
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Людям, которые переболели коронавирусом, нужно пройти вакцинацию через полгода после выздоровления, так как естественный иммунитет, выработанный после болезни, может защищать пациента на протяжении этого времени. Об этом рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире радио "Комсомольская правда".
"Есть понимание о том, сколько держится иммунитет у конкретного индивидуума, и мы сейчас не просто так вышли на понимание — шесть месяцев после предыдущей вакцинации. Мы не просто так вышли на понимание — полгода после болезни", — приводит слова врача kp.ru.
Проценко отметил, что медицинское сообщество и фармпроизводители будут эту ситуацию мониторить и адаптировать прививки по мере необходимости. При этом, по его оценке, история с коронавирусом в среднеблизкой перспективе будет похожа на ситуацию с сезонным гриппом.
Ранее учёный рассказал, как будет работать тест на клеточный иммунитет от ковида. По словам директора Института Пастера, анализ будет напоминать реакцию Манту и будет доступен в поликлиниках любому желающему. Он отметил, что по результатам исследования можно будет делать вывод о необходимости вакцинации против коронавируса.
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