Перенёсшим коронавирус россиянам советуют проверить здоровье из-за опасности тромбозов
С этим опасным последствием болезни сталкивается около 25% пациентов. Большинству из них прописывают антикоагулянтную терапию.
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Около 20–30% выздоровевших после коронавируса пациентов сталкиваются с постковидным синдромом в виде тромбозов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Он рекомендует россиянам в течение месяца после болезни пройти углублённую диспансеризацию, причём сделать это необходимо даже тем, кто перенёс коронавирус в лёгкой форме и уже не жалуется на самочувствие.
"Тромбоз является довольно серьёзным осложнением. Чтобы его избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно лёгочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность", — отметил эксперт.
Кроме того, по словам Вечорко, через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму — анализ, который позволяет оценить свёртываемость крови. По его результатам врач может прописать приём антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется.
"Также я рекомендую пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду", — добавил он.
Ранее в Минздраве рассказали, что более 98% россиян, поступающих в медучреждения с коронавирусом, оказываются не привиты. Кроме того, министр Михаил Мурашко призвал всех россиян старше 60 привиться от коронавируса. По его мнению, исключение могут составлять только те, кто имеет медицинские противопоказания.
Тем временем в Москве выявили менее двух тысяч случаев ковида за сутки впервые с 28 апреля. В целом же по России зафиксировано 22 010 подтверждённых случаев заражения, и это минимум с 30 июня. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Свердловской областях.
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