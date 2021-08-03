Перенёсшим коронавирус россиянам советуют проверить здоровье из-за опасности тромбозов

Около 20–30% выздоровевших после коронавируса пациентов сталкиваются с постковидным синдромом в виде тромбозов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Он рекомендует россиянам в течение месяца после болезни пройти углублённую диспансеризацию, причём сделать это необходимо даже тем, кто перенёс коронавирус в лёгкой форме и уже не жалуется на самочувствие.

"Тромбоз является довольно серьёзным осложнением. Чтобы его избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно лёгочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность", — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Вечорко, через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму — анализ, который позволяет оценить свёртываемость крови. По его результатам врач может прописать приём антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется.

"Также я рекомендую пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду", — добавил он.