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В Москве выявили менее 2 тысяч случаев ковида за сутки впервые с 28 апреля

В целом же по России зафиксировано 22 010 подтверждённых случаев заражения, и это минимум с 30 июня.

3 августа, 08:08
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

За сутки в Москве выявили 1952 заболевших коронавирусом, впервые с 28 апреля число зафиксированных случаев ковида оказалось ниже двух тысяч. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

При этом общее число заболевших с начала эпидемии в столице составило 1 513 892. Также в Москве за сутки умер 71 пациент, что стало минимумом с 15 июня. Всего из-за коронавируса в городе скончалось 25 850 человек.

В целом же по России зафиксировано 22 010 подтверждённых случаев заражения, и это минимум с 30 июня. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Свердловской областях.

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А ранее учёные из Стэнфордского университета насчитали 84 различных симптома у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. В список входят потеря вкуса и запаха, депрессия, беспокойство, боль в груди и лихорадка, а также когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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