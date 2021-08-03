В Москве выявили менее 2 тысяч случаев ковида за сутки впервые с 28 апреля

За сутки в Москве выявили 1952 заболевших коронавирусом, впервые с 28 апреля число зафиксированных случаев ковида оказалось ниже двух тысяч. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

При этом общее число заболевших с начала эпидемии в столице составило 1 513 892. Также в Москве за сутки умер 71 пациент, что стало минимумом с 15 июня. Всего из-за коронавируса в городе скончалось 25 850 человек.

В целом же по России зафиксировано 22 010 подтверждённых случаев заражения, и это минимум с 30 июня. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Свердловской областях.