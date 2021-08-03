В Москве выявили менее 2 тысяч случаев ковида за сутки впервые с 28 апреля
В целом же по России зафиксировано 22 010 подтверждённых случаев заражения, и это минимум с 30 июня.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
За сутки в Москве выявили 1952 заболевших коронавирусом, впервые с 28 апреля число зафиксированных случаев ковида оказалось ниже двух тысяч. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
При этом общее число заболевших с начала эпидемии в столице составило 1 513 892. Также в Москве за сутки умер 71 пациент, что стало минимумом с 15 июня. Всего из-за коронавируса в городе скончалось 25 850 человек.
В целом же по России зафиксировано 22 010 подтверждённых случаев заражения, и это минимум с 30 июня. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Свердловской областях.
А ранее учёные из Стэнфордского университета насчитали 84 различных симптома у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. В список входят потеря вкуса и запаха, депрессия, беспокойство, боль в груди и лихорадка, а также когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.
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