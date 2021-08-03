Врачи рассказали, как переносят вакцинацию от ковида люди с аллергией
Они советуют таким пациентам проконсультироваться со специалистом, который оценит текущее состояние человека и даст рекомендации.
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Люди, страдающие аллергией или бронхиальной астмой, переносят прививку от коронавируса так же, как и другие пациенты, поэтому эти заболевания не являются противопоказанием для вакцинации. Об этом говорится в позиционном документе, который разработали эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.
"Пациенты с аллергическими заболеваниями переносят вакцинацию так же, как и лица без аллергических заболеваний, формируя гуморальный и клеточный иммунитет против SARS-CoV-2", — цитирует медиков РИА "Новости".
Однако они отмечают, что перед прививкой аллергику необходимо проконсультироваться с врачом – аллергологом-иммунологом, чтобы он оценил текущее состояние пациента и дал рекомендации по вакцинации. В документе уточняется, что делать прививку лучше в период контроля или частичного контроля над симптомами заболевания, а не в период обострения.
Ранее врачи рассказали, как часто вакцина от ковида вызывает аллергию. Они отметили, что используемые сейчас препараты не содержат белка куриного яйца, коровьего молока и желатина.
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