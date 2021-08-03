Врачи рассказали, как переносят вакцинацию от ковида люди с аллергией

Люди, страдающие аллергией или бронхиальной астмой, переносят прививку от коронавируса так же, как и другие пациенты, поэтому эти заболевания не являются противопоказанием для вакцинации. Об этом говорится в позиционном документе, который разработали эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

"Пациенты с аллергическими заболеваниями переносят вакцинацию так же, как и лица без аллергических заболеваний, формируя гуморальный и клеточный иммунитет против SARS-CoV-2", — цитирует медиков РИА "Новости".

Однако они отмечают, что перед прививкой аллергику необходимо проконсультироваться с врачом – аллергологом-иммунологом, чтобы он оценил текущее состояние пациента и дал рекомендации по вакцинации. В документе уточняется, что делать прививку лучше в период контроля или частичного контроля над симптомами заболевания, а не в период обострения.