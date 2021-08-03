Психолог дала советы, что нужно учесть при подготовке первоклассника к школе

Посодействовать развитию ребёнка можно через разные игры. Роль в этом может сыграть вся семья — от братьев и сестёр до дедушек и бабушек.

При подготовке первоклассника к учёбе в первую очередь родителям нужно обращать внимание на его физиологические особенности. Об этом рассказала младший научный сотрудник Центра практической психологии образования Института педагогической рискологии Ольга Ткачук. Очень важно, к примеру, оценить, насколько соответствуют его рост и вес возрастным нормам, насколько ловко он умеет передвигаться, ходить, бегать, прыгать.

"Координация движений очень важна в плане такой готовности к школе. Насколько чётко он ловит мяч или прыгает на скакалке. Такие показатели физиологической готовности определяют не только физическое развитие, но ещё и способствуют развитию мозга", — рассказала Ткачук в интервью телеканалу "360".

Как отмечает специалист, если обнаружены какие-то трудности физиологического развития, можно скорректировать их самостоятельно. Это могут быть игры в мяч, сюжетные игры, ролевые. Можно вовлечь старших братьев и сестёр. А также попросить позаниматься с малышом бабушек и дедушек на даче. Помогут все виды физической активности, начиная с самой простой прогулки с родителями.