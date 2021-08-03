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"Вызывает недоумение": Посол России в США обвинил Госдеп в лукавстве по теме давления на дипломатов

Он заявил, что Штаты не реагируют на призывы обнулить накопившиеся ограничения и начать равноправный диалог.

3 августа, 03:11
<p>Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса, касающиеся работы дипломатов РФ в этой стране. Прайс ранее уверял, что у сотрудников российских диппредставительств нет проблем с визами США. На деле же ситуация не такая, пояснил Антонов.

"Если послушать господина Н. Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьёзному разговору с журналистами и ввёл их в заблуждение в отношении истинного положения дел", — приводит посольство слова Антонова.

Госдеп прокомментировал требование выезда из США 24 российских дипломатов

Госдеп прокомментировал требование выезда из США 24 российских дипломатов

Антонов пояснил, что в декабре прошлого года США ввели трёхлетний лимит пребывания российских дипломатов в стране, "настоятельно рекомендовали" 24 из них покинуть США до 3 сентября 2021 года.

"Поэтому попытки партнёров обвинить во всём нас, а самим предстать в "белых фраках" вызывают недоумение", — заявил посол России.

Он призвал американских коллег "перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств".

Как сообщал Лайф, Антонов заявил, что власти США велели 24 российским дипломатам, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну до конца дня 3 сентября. Причём почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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