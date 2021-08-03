Экс-глава "Нафтогаза" объяснил провал Украины в борьбе против "Северного потока – 2"

Борьба Киева с "Северным потоком – 2" провалилась только потому, что Украина потеряла статус американского "любимчика", считает бывший глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев. В статье для "Украинской правды" он называет очевидным тот факт, что Штаты ничего не должны Незалежной.

"Почему же США так активно помогали нам после Революции достоинства? Потому что мы были "любимцами "Байдена", — отвечает он сам на заданный вопрос.

По мнению Коболева, статус потерян не только "у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения". А прежде только это позволяло получать беспрецедентную помощь. Такое расположение Киев, по мнению автора статьи, приобрёл благодаря Майдану, смело подписавшись тогда "кровью" "в пользу западного мира". А также такой престиж был завоёван достижением "больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах", считает он.

"Всё это и придало нам особый статус. Мы были историей победы "вопреки всему". Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением", — выразил мнение Коболев.

Ослабевание связей началось в 2016 году, полагает он. Сделав ставку на одну из сторон в американских президентских выборах, Киев совершил самую "безумную" ошибку. Которая, впрочем, стала одновременно одной из крупнейших побед "агентов российского влияния" на Украине. И от этой ошибки теперь не отмыться. Сейчас задача президента Зеленского — восстановить особый статус, чтобы уменьшить влияние "Северного потока – 2", считает экс-глава "Нафтогаза". И не нужно искать варианты в формате "мы — вам, вы — нам", потому что на Западе уже никто не ждёт, а Незалежной и нечего дать. "Своих проблем там и без нас хватает. Но нужны новые, яркие и быстрые победы", — сказал он.

"Проигрыш в борьбе за санкции против Nord Stream AG является очередным красноречивым примером нашей слабости в транзакционной борьбе. Поэтому остаются только реформы. Они предоставят нам возможность снова стать партнёром с особым статусом для США", — пишет Коболев.

Напомним, украинский политический эксперт Тарас Семенюк ранее заявил, что в Киеве после переговоров Штатов и Германии понимают, что стратегически вопрос о запуске этого газопровода "уже решён". По итогам переговоров было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. Тем временем возможный преемник Меркель пригрозил России блокировкой "Северного потока – 2", если Москва проявит агрессию по отношению к Украине.