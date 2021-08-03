В США назвали одну из серьёзнейших угроз стране

Одну из самых серьёзных угроз для США представляют вооружённые экстремистские группировки, которые действуют внутри страны. Об этом заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

"Мы в чрезвычайной степени сосредоточены на этом. Это один из наших приоритетов", — ответил он в эфире телеканала MSNBC на вопрос о том, принимают ли американские ведомства достаточные меры для выявления экстремистов в США.