В США назвали одну из серьёзнейших угроз стране
Для предотвращения преступлений, совершаемых экстремистами в США, на соответствующие программы выделили более $77 млн.
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Одну из самых серьёзных угроз для США представляют вооружённые экстремистские группировки, которые действуют внутри страны. Об этом заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
"Мы в чрезвычайной степени сосредоточены на этом. Это один из наших приоритетов", — ответил он в эфире телеканала MSNBC на вопрос о том, принимают ли американские ведомства достаточные меры для выявления экстремистов в США.
Майоркас подчеркнул, что ранее в Америке был сформирован специальный центр, который направлен на предотвращение преступлений, совершаемых экстремистами. На его работу было выделено свыше $77 млн. Также он сообщил, что экстремисты выявляются и среди сотрудников МВБ, и в Пентагоне. Особенно эту работу активизировали после штурма Капитолия 6 января текущего года.
Напомним, 6 января сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.
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