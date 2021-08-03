Врачи рассказали, как часто вакцина от ковида вызывает аллергию

Аллергические реакции на вакцины от CoViD-19 развиваются редко, поскольку те не содержат распространённых аллергенов. Это следует из позиционного документа, разработанного экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

Как пишет РИА "Новости", там отмечается, что доступные вакцины не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатина и антибактериальных препаратов, что значительно снижает риск болезненного ответа организма.

"По данным масштабных исследований, частота встречаемости аллергических реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на 1 миллион доз, в зависимости от вида вакцин", — говорится в документе.