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Врачи рассказали, как часто вакцина от ковида вызывает аллергию

Используемые сейчас препараты не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатина.

3 августа, 01:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Аллергические реакции на вакцины от CoViD-19 развиваются редко, поскольку те не содержат распространённых аллергенов. Это следует из позиционного документа, разработанного экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

Как пишет РИА "Новости", там отмечается, что доступные вакцины не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатина и антибактериальных препаратов, что значительно снижает риск болезненного ответа организма.

"По данным масштабных исследований, частота встречаемости аллергических реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на 1 миллион доз, в зависимости от вида вакцин", — говорится в документе.

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Ранее врач рассказал об особенностях прививки от коронавируса при аллергии. Если человек предрасположен к тяжёлым аллергическим реакциям, например отёку Квинке, то перед вакцинацией необходима консультация специалиста, а сама процедура должна проходить в больнице.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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