Врачи рассказали, как часто вакцина от ковида вызывает аллергию
Используемые сейчас препараты не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатина.
Фото © Pixabay
Аллергические реакции на вакцины от CoViD-19 развиваются редко, поскольку те не содержат распространённых аллергенов. Это следует из позиционного документа, разработанного экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.
Как пишет РИА "Новости", там отмечается, что доступные вакцины не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатина и антибактериальных препаратов, что значительно снижает риск болезненного ответа организма.
"По данным масштабных исследований, частота встречаемости аллергических реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на 1 миллион доз, в зависимости от вида вакцин", — говорится в документе.
Ранее врач рассказал об особенностях прививки от коронавируса при аллергии. Если человек предрасположен к тяжёлым аллергическим реакциям, например отёку Квинке, то перед вакцинацией необходима консультация специалиста, а сама процедура должна проходить в больнице.
Комментариев: 0