Россиянам назвали опасные садовые ягоды

Кишечную палочку и другие опасности могут таить в себе садовые ягоды, рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная. Особенно стоит остерегаться покупок с "сада-огорода", сделанных на стихийном рынке, и уж тем более запрещено есть плоды ягодных культур не помытыми.

"Кроме того, даже если вы помыли то, что купили на обочине, всё равно можно получить отравление тяжёлыми металлами или нитратами. Никто не знает, где росло и хранилось то, что вы покупаете на стихийных рынках. Это очень опасно", — отметила в интервью pадио Sputnik Ирина Бережная.

Даже к выросшему в своём огороде нельзя относиться беспечно, считает врач. Так, если кустарники на вашей даче растут вдоль забора у дороги, где ездит много машин, то на них может оседать сверху всё что угодно, отмечает специалист. Да и земля может быть пропитана свинцом, солями тяжёлых металлов и различными смолами.

"То же самое, если рядом с дачей есть производство, от которого может что-то попасть в почву. Всё зависит от того, где вы выращиваете свои овощи, фрукты и ягоды. Если ничего этого нет, то можете смело есть", — заключила Ирина Бережная.