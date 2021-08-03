Общая площадь лесных пожаров в РФ превысила миллион гектаров

Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась и достигла примерно 1,1 млн га, сообщили в Авиалесоохране. Лесопожарными силами ликвидированы возгорания на площади 34 638 га.

"На 00:00 мск 03 августа 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 222 лесных пожара на площади 1 071 845 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении ведомства.

Потушено за сутки 40 возгораний, действующими остаются более 220. Основные причины возгораний — грозы и человеческий фактор. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там горит 924 тыс. га, прирост площади за сутки составляет 255 тыс. га. В Иркутской области охвачено огнём около 97 тыс. га леса. Большие участки горят на Чукотке, в Карелии, Красноярском, Хабаровском и Приморском крае. Особый противопожарный режим действует в 62 регионах.

Авиалесоохрана уточняет, что на тушении задействовано 4950 человек, 732 единицы техники, 44 воздушных судна на мониторинге и ещё 14 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах РФ, режим ЧС введён в девяти.