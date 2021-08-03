Российские учёные нашли уникальных микробов-хищников

Открытие, важное для лечения паразитарных заболеваний, сделали учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН в составе международного коллектива. Они обнаружили два новых вида одноклеточных организмов в озёрах Азии. Их изучение поможет лучше понять процессы изменений ДНК и РНК, приводящих к серьёзным наследственным нарушениям.

Papus ankaliazontas и Apiculatamorpha spiralis, эти открытые виды микроскопических одноклеточных организмов — ближайшие родственники некоторых паразитов человека и животных, например, трипаносомы и лейшмании. А также родня микроорганизмов, что живут в "затерянном городе" на дне Атлантического океана. Только ареал обитания "новичков" — водоёмы Индонезии, Вьетнама и Турции. Обнаруженные жгутиковые простейшие к тому же оказались микроскопическими хищниками: поедают себе подобных. Но среди них есть и "мирные", и они "позволили" себя изучать в лаборатории.

"Изучение простейших может привести к новым непредсказуемым результатам, которые обогатят наши знания о молекулярных механизмах функционирования клеток и начальных этапах эволюции биосферы. Всё это может найти применение в биотехнологиях и медицине", — рассказал РИА "Новости" заведующий лабораторией AquaBioSafe ТюмГУ доктор биологических наук Денис Тихоненков.

У новых организмов также выявлено самое большое число нуклеотидных замен среди известных науке случаев. Поняв механизм их формирования, можно освоить редактирование РНК. Это может стать ключом к управлению вредными мутациями, которые приводят к серьёзным генетическим нарушениям, например к болезни Альцгеймера. Или сонной болезни — болезни Шагаса.