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Колокольцев снял с должности начальника полиции Камчатки

Основанием для этого стали "серьёзные упущения в организации оперативно-служебной деятельности".

3 августа, 01:24
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<p>Максим Митрофановский. Фото © УМВД по Камчатскому краю</p>

Максим Митрофановский. Фото © УМВД по Камчатскому краю

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во время посещения Камчатского края снял с должности регионального начальника полиции, замначальника УМВД Максима Митрофановского.

"В связи с серьёзными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю — начальника полиции полковника полиции Максима Митрофановского", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Как отмечается, перед этим министр заслушал доклады представителей местного управления внутренних дел. Он потребовал "обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования".

Напомним, что ранее также лишился должности глава ГУ МВД РФ по Ставрополью. Перед этим стало известно о задержании главы местного УГИБДД Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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