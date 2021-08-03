Колокольцев снял с должности начальника полиции Камчатки

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во время посещения Камчатского края снял с должности регионального начальника полиции, замначальника УМВД Максима Митрофановского.

"В связи с серьёзными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю — начальника полиции полковника полиции Максима Митрофановского", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, перед этим министр заслушал доклады представителей местного управления внутренних дел. Он потребовал "обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования".