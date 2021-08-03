Шокированные зрители закричали, когда бык во время родео решил запрыгнуть на трибуну

Как сообщает Бекстед, бык пытался перепрыгнуть через трос, но не справился с равновесием, упав обратно на арену. Зато зрителей он шокировать успел. На кадрах видно, что публика в ужасе: всё произошло в считаные секунды. Люди закричали и начали разбегаться. По словам организатора, никто не пострадал, но вот "девушки теперь вряд ли ещё придут на родео", потому что они даже плакали от страха. Но, резюмировал собеседник, "могло быть и хуже".