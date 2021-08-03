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Шокированные зрители закричали, когда бык во время родео решил запрыгнуть на трибуну

По словам организатора, девушки плакали от страха и теперь вряд ли ещё раз придут на родео.

3 августа, 01:04

В США шокированные зрители закричали, когда бык во время родео запрыгнул на трибуну. Фото © Twitter / WRTV Indianapolis

Разъярённый бык сбросил наездника и ринулся на переполненные трибуны во время родео в городке Престоне, что к северу от границы штатов Айдахо и Юта.

"Скинув всадника, бык продолжил кружить по арене. Оказалось, что он думал, что сможет перепрыгнуть через барьер, потом направился к верёвочному забору", — прокомментировал происшествие председатель That Famous Preston Night Rodeo Крис Бекстед в интервью NBS News.

Как сообщает Бекстед, бык пытался перепрыгнуть через трос, но не справился с равновесием, упав обратно на арену. Зато зрителей он шокировать успел. На кадрах видно, что публика в ужасе: всё произошло в считаные секунды. Люди закричали и начали разбегаться. По словам организатора, никто не пострадал, но вот "девушки теперь вряд ли ещё придут на родео", потому что они даже плакали от страха. Но, резюмировал собеседник, "могло быть и хуже".

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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