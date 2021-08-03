В США пошли на чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга
Американский конгресс уже предупредили об угрозе дефолта в стране и нового мирового финансового кризиса.
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В США начали задействовать "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга. Об этом говорится в письме руководителя Минфина страны Джанет Йеллен, направленном лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США.
О достижении максимальной величины госдолга чиновник предупреждала ещё в конце июля. Однако никаких действий со стороны конгресса не последовало.
"Период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, является более неопределённым в связи с экономическим влиянием пандемии. По этой причине я со всем уважением призываю конгресс предпринять действия как можно скорее", — добавила Йеллен.
Глава американского Минфина подчёркивает, что Америке грозит дефолт, а чтобы этого не произошло, потолок госдолга должен быть заморожен или увеличен до 1 октября текущего года. Эксперты предупреждают, что потенциальный дефолт может спровоцировать мировой финансовый кризис, учитывая то, что большая часть мировой торговли опирается на американский доллар.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия сократила вложения в ценные бумаги США до 3,8 млрд долларов. РФ начала резкое сокращение вложений в американские ценные бумаги весной 2018 года. Тогда объём инвестиций составлял 96 миллиардов долларов.
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