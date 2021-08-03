В США пошли на чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга

В США начали задействовать "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга. Об этом говорится в письме руководителя Минфина страны Джанет Йеллен, направленном лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США.

О достижении максимальной величины госдолга чиновник предупреждала ещё в конце июля. Однако никаких действий со стороны конгресса не последовало.

"Период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, является более неопределённым в связи с экономическим влиянием пандемии. По этой причине я со всем уважением призываю конгресс предпринять действия как можно скорее", — добавила Йеллен.