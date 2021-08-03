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В США пошли на чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга

Американский конгресс уже предупредили об угрозе дефолта в стране и нового мирового финансового кризиса.

3 августа, 00:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В США начали задействовать "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга. Об этом говорится в письме руководителя Минфина страны Джанет Йеллен, направленном лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США.

О достижении максимальной величины госдолга чиновник предупреждала ещё в конце июля. Однако никаких действий со стороны конгресса не последовало.

"Период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, является более неопределённым в связи с экономическим влиянием пандемии. По этой причине я со всем уважением призываю конгресс предпринять действия как можно скорее", — добавила Йеллен.

Глава американского Минфина подчёркивает, что Америке грозит дефолт, а чтобы этого не произошло, потолок госдолга должен быть заморожен или увеличен до 1 октября текущего года. Эксперты предупреждают, что потенциальный дефолт может спровоцировать мировой финансовый кризис, учитывая то, что большая часть мировой торговли опирается на американский доллар.

Названы страны с самым большим госдолгом

Названы страны с самым большим госдолгом

Ранее Лайф рассказывал, что Россия сократила вложения в ценные бумаги США до 3,8 млрд долларов. РФ начала резкое сокращение вложений в американские ценные бумаги весной 2018 года. Тогда объём инвестиций составлял 96 миллиардов долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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