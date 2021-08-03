В регионах Среднего Поволжья во вторник может наблюдаться торнадо. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В беседе с ТАСС он пояснил, что вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тысяч метров. Сейчас этот фронт смещается к востоку от Москвы. Он будет уходить постепенно на восток и юго-восток страны.

"Завтра днём, когда эта гряда подойдёт к Поволжью, на "линии огня" окажется Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы, плюс там ещё фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов. Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять "боевую тревогу", отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом", — указал Тишковец.

По его словам, Москва может не опасаться этих явлений.