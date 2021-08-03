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В России начали создавать дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95

Она встанет на вооружение как уже существующих стратегических бомбардировщиков, так и перспективного — ПАК ДА.

3 августа, 00:54
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

В России уже начата разработка гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, предназначенной для пуска с самолётов. Об этом рассказал начальник военной академии Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

В своей статье для журнала "Военная мысль" он отметил, что господство в воздушно-космической сфере — условие успешного ведения боевых действий. Для этих целей в России создаются новые образцы вооружения и техники. К примеру, модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", "высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95".

Названы сроки постройки первого образца дальнего бомбардировщика ПАК ДА

Названы сроки постройки первого образца дальнего бомбардировщика ПАК ДА

Источник РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе уточнил, что ракета Х-95 разрабатывается для бомбардировщиков Ту-22М3М, Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По его словам, "опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя".

Ранее Лайф также рассказывал, что на новую стадию вышла разработка перспективного дальнего перехватчика. Самолёт призван сменить в вооружённых силах легендарный МиГ-31.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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