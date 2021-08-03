В России начали создавать дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95

В России уже начата разработка гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, предназначенной для пуска с самолётов. Об этом рассказал начальник военной академии Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

В своей статье для журнала "Военная мысль" он отметил, что господство в воздушно-космической сфере — условие успешного ведения боевых действий. Для этих целей в России создаются новые образцы вооружения и техники. К примеру, модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", "высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95".

Источник РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе уточнил, что ракета Х-95 разрабатывается для бомбардировщиков Ту-22М3М, Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По его словам, "опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя".