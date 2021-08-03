О чём нельзя говорить рядом со смартфоном, рассказал эксперт

Доказательств того, что смартфон "прослушивает" своего хозяина круглосуточно, нет, но лучше не обсуждать рядом с ним отдельные темы, например финансовые. Такой совет дал управляющий партнёр коммуникационного агентства Марк Шерман.

"Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, и, более того, многочисленные исследования пытались доказать обратное. Тем не менее около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию", — сказал Шерман агентству "Прайм".

По мнению эксперта, мошенники могут украсть финансовые данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счёта. Поэтому Шерман советовал не разговаривать о деньгах рядом с гаджетом, не озвучивать суммы сделок и так далее. Также, по словам специалиста, нередки случаи с прослушкой в рамках промышленного шпионажа. Прослушав диалоги с клиентом или партнёром по телефону, конкуренты могут предложить ему более выгодные условия сотрудничества и увести заказчика. Либо просто сорвать сделку.

"С этой точки зрения телефон также не самый безопасный канал и для переговоров, поэтому высокопоставленные лица всегда предпочитают общаться в деловом формате вживую", — заключает эксперт.