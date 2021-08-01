Россиянам рассказали, как удалять данные со смартфона безвозвратно

При удалении файла из гаджета, с карты памяти или с другого накопителя на самом деле информация не исчезает — её можно восстановить. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Он объяснил, что уничтожается только указатель на этот файл, а сами данные остаются невидимыми для пользователя. Поэтому перед тем, как их стереть, специалист советует сделать резервную копию, а затем зашифровать сведения из меню настроек.

"На современных смартфонах шифрование включено по умолчанию. Опциональный шаг — вручную удалить все свои данные после шифрования и перезаписать их нерелевантными другими файлами, например долгим видеороликом", — рассказал Гриценко в интервью агентству "Прайм".

Специалист объяснил, что такие действия помогут "запутать следы", если кто-то потом всё же решит данные восстановить. Далее нужно удалить свои учётные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента. Эксперт также отметил, что владельцам iPhone придётся легче — нужно удалить только устройство из приложения "Локатор", выполнить сброс всех настроек с удалением контента и убедиться, что устройство больше не числится за пользователем в iCloud.