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Россиянам рассказали, как удалять данные со смартфона безвозвратно

На современных гаджетах по умолчанию есть нужные для этого функции. А дальше нужно "запутать следы" и перезаписать информацию.

1 августа, 01:47
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<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

При удалении файла из гаджета, с карты памяти или с другого накопителя на самом деле информация не исчезает — её можно восстановить. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Он объяснил, что уничтожается только указатель на этот файл, а сами данные остаются невидимыми для пользователя. Поэтому перед тем, как их стереть, специалист советует сделать резервную копию, а затем зашифровать сведения из меню настроек.

"На современных смартфонах шифрование включено по умолчанию. Опциональный шаг — вручную удалить все свои данные после шифрования и перезаписать их нерелевантными другими файлами, например долгим видеороликом", — рассказал Гриценко в интервью агентству "Прайм".

Специалист объяснил, что такие действия помогут "запутать следы", если кто-то потом всё же решит данные восстановить. Далее нужно удалить свои учётные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента. Эксперт также отметил, что владельцам iPhone придётся легче — нужно удалить только устройство из приложения "Локатор", выполнить сброс всех настроек с удалением контента и убедиться, что устройство больше не числится за пользователем в iCloud.

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Ранее Лайф писал, что в iPhone нашли "опасную" опцию, которую нужно отключать. С её помощью мошенники могут перехватить интернет-трафик или вовсе получить контроль над гаджетом.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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