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В NASA ответили на заявление "Роскосмоса" о последних годах службы МКС

В Штатах рассчитывают, что работу станции можно будет поддерживать, чтобы не прерывать присутствие на орбите.

1 августа, 01:33

Фото © Flickr / Roscosmos

В NASA ожидают, что Международная космическая станция будет служить до 2028 года, а может быть, и дольше. Об этом заявила представитель ведомства Стефани Ширхольц.

В интервью ТАСС она прокомментировала сообщение "Роскосмоса" о том, что эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года "создаёт дополнительные риски". Ширхольц сообщила, что в NASA "ожидают, что смогут поддерживать работу станции и после этого периода времени — минимум до 2028 года и, очень вероятно, дольше".

По словам Ширхольц, цель США — непрерывное присутствие на орбите, возможность перехода от станции к другим платформам для продолжения работы.

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Напомним, ранее стало известно об утечке воздуха в модуле "Звезда" на МКС. Давление упало до 154 миллиметров ртутного столба.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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