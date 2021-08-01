В NASA ответили на заявление "Роскосмоса" о последних годах службы МКС

В NASA ожидают, что Международная космическая станция будет служить до 2028 года, а может быть, и дольше. Об этом заявила представитель ведомства Стефани Ширхольц.

В интервью ТАСС она прокомментировала сообщение "Роскосмоса" о том, что эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года "создаёт дополнительные риски". Ширхольц сообщила, что в NASA "ожидают, что смогут поддерживать работу станции и после этого периода времени — минимум до 2028 года и, очень вероятно, дольше".

По словам Ширхольц, цель США — непрерывное присутствие на орбите, возможность перехода от станции к другим платформам для продолжения работы.