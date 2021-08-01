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Два котёнка леопарда появились на свет под Сочи

Пол малышей будет известен только спустя три месяца, когда котятам будут проводить первую вакцинацию.

1 августа, 00:53
<p>Фото © Сочинский национальный парк</p>

Фото © Сочинский национальный парк

Самка Шива принесла двух котят в Центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

"Сегодня в центре вновь радостное событие — самка леопарда Шива принесла двух котят. Мама и её малыши чувствуют себя хорошо", — рассказали там.

Пол котят пока не известен — он станет понятен лишь спустя три месяца, во время первой вакцинации. Самка леопарда Шива и самец Филоу были переданы в центр на Кавказе из шведского зоопарка.

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А Московский зоопарк ранее показал историю спасения леопарда Эльбруса. Сейчас животное уже оправилось от травм, подвижно и быстро бегает.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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