Умная фотоохота. Искусственный интеллект поможет спасти дальневосточного леопарда

В приморском национальном парке "Земля леопарда" запустят новейшее программное обеспечение для наблюдения за его обитателями. Об этом Лайф сообщили в пресс-службе МТС. По данным компании, её специалисты разработали систему на базе искусственного интеллекта, в которой используются технологии компьютерного зрения.

Отмечается, что нейросеть сможет автоматически распознавать особей дальневосточного леопарда на многочисленных снимках с камер наблюдения, установленных в заповеднике. Надо сказать, этих камер четыре сотни и за год они делают от 750 до 900 тысяч фотографий. До сих пор учёным приходилось просматривать их все самостоятельно.

Дальневосточный леопард. Фото предоставлено национальным парком "Земля леопарда"

Одна из фотоловушек, установленных в заповеднике. Фото предоставлено национальным парком "Земля леопарда"

Как заверили разработчики, теперь искусственный интеллект будет не только мгновенно отличать леопарда на изображении, но и фиксировать точное время и место съёмки в каждом случае. Создатели системы добавили, что в перспективе можно будет также автоматически определять пол животного и что именно оно делает на снимке. Они убеждены, что процесс наблюдения за редкими животными станет несравненно проще.

Дальневосточный леопард. Фото предоставлено национальным парком "Земля леопарда"