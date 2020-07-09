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Умная фотоохота. Искусственный интеллект поможет спасти дальневосточного леопарда

Для приморского заповедника разработали систему автоматического распознавания вымирающих животных на снимках с камер наблюдения.

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Кадр из видео YouTube/Земля Леопарда

В приморском национальном парке "Земля леопарда" запустят новейшее программное обеспечение для наблюдения за его обитателями. Об этом Лайф сообщили в пресс-службе МТС. По данным компании, её специалисты разработали систему на базе искусственного интеллекта, в которой используются технологии компьютерного зрения.

Отмечается, что нейросеть сможет автоматически распознавать особей дальневосточного леопарда на многочисленных снимках с камер наблюдения, установленных в заповеднике. Надо сказать, этих камер четыре сотни и за год они делают от 750 до 900 тысяч фотографий. До сих пор учёным приходилось просматривать их все самостоятельно.

Дальневосточный леопард. Фото предоставлено национальным парком "Земля леопарда"

Одна из фотоловушек, установленных в заповеднике. Фото предоставлено национальным парком "Земля леопарда"

Как заверили разработчики, теперь искусственный интеллект будет не только мгновенно отличать леопарда на изображении, но и фиксировать точное время и место съёмки в каждом случае. Создатели системы добавили, что в перспективе можно будет также автоматически определять пол животного и что именно оно делает на снимке. Они убеждены, что процесс наблюдения за редкими животными станет несравненно проще.

Дальневосточный леопард. Фото предоставлено национальным парком "Земля леопарда"

Напомним, заповедник "Земля леопарда" открыли в 2012 году ради сохранения этого вымирающего вида. Сейчас в России менее сотни особей дальневосточного леопарда, и больше половины из них живут в этом национальном парке. Кроме того, там обитает около 30-ти амурских тигров, это животное тоже занесено в Красную книгу. Сейчас в стране всего около 600 особей. Как отметили в заповеднике, три десятка тигров - это максимально возможное количество для обитания на его территории.

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