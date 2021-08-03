Привязавший девушку к Bentley блогер-миллионник извинился, но стало только хуже. Видео © Instagram / sergey_kosenko

Извинения инстаграм-блогера Сергея Косенко за инцидент с девушкой, привязанной к крыше изумрудного Bentley, оказались частью заранее спланированного шоу. Как подчёркивают его подписчики, вся ситуация является банальным хайпом.

Буквально после инцидента он извинился за свою поездку по улицам Москвы, выложив соответствующее видео в своих сториз. Однако, как только СМИ распространили эту информацию, его слова с извинениями были заменены на юмористические видео: на них сам Косенко, его друзья и близкие смотрят видеосюжет одного из федеральных телеканалов, а потом смеются над этой ситуацией.

"Я извинился… Илона присоединяется к извинениям.. Обидно, на 750 рублей встряли", — иронизирует Косенко, намекая на маленькую сумму штрафа за свой проступок.

Соответствующее видео также опубликовано в его сториз. Только там уже добавлены нарезки со скандальным репером Моргенштерном, который тоже "извиняется" за своё поведение.

Блогер-миллионник, привязавший свою девушку к крыше Bentley, посмеялся над собственными извинениями. Видео © Instagram / sergey_kosenko

Подписчики блогера-миллионника по-разному отреагировали на выходку знаменитости.

"Не могу понять, что в этом смешного, вот честно, и ещё всем ржать, это же какой пример в безнаказанности вы даёте детям, в первую очередь вашим же!!!! Племянникам. Не понятно", — пишет imargodelmar.

"Нет, ребят, это не круто и не красиво, вы-то откупитесь в любой ситуации, а вот насмотрятся малолетки и начнут повторять, и результат может быть другим", — пишет burenkova0032.

Другие поддерживают блогера и говорят, что это самые смешные новости, которые они видели.