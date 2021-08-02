Блогер привязал девушку к крыше Bentley и с ветерком прокатил по Москве

Блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше Bentley и с ветерком прокатил по Москве. Видео © Instagram / sergey_kosenko

Блогер-миллионник Сергей Косенко проехался по столице на изумрудном автомобиле Bentley с привязанной к крыше девушкой. Эпатажное видео молодой человек запостил в "Инстаграме".

На кадрах парень управляет автомобилем одной рукой, поскольку другая прикована наручниками к руке дамочки на крыше. А ещё рот у пассажирки заклеен серебристой изолентой. При этом сам Сергей в комментариях к посту объяснил, что он и его возлюбленная проходят некое задание, а этот проезд — как раз один из его этапов.

Между тем провокационными покатушками уже заинтересовались правоохранительные органы: по факту заезда Косенко с девушкой на крыше машины московская Госавтоинспекция организовала проверку. Как оказалось, Bentley не принадлежит молодому человеку, однако за люксовым авто числится 68 неоплаченных штрафов на общую сумму в 78 с половиной тысяч рублей.

Автоюрист Константин Юрков в свою очередь рассказал Лайфу, что грозит блогеру за столь смелую выходку.

"Во-первых, тут может быть административная ответственность за нарушение правил перевозки пассажиров, то есть штраф до 1500 рублей. Но может быть и уголовная — если в результате данной поездки девушке были нанесены какие-то травмы", — пояснил Юрков.