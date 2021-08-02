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Блогер привязал девушку к крыше Bentley и с ветерком прокатил по Москве

Провокационным заездом заинтересовалась Госавтоинспекция. При проверке выяснилось, что люксовое авто даже не принадлежит молодому человеку, зато на нём висит 68 штрафов почти на 80 тысяч рублей.

2 августа, 17:35

Скриншот видео © Instagram / sergey_kosenko

Блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше Bentley и с ветерком прокатил по Москве. Видео © Instagram / sergey_kosenko

Блогер-миллионник Сергей Косенко проехался по столице на изумрудном автомобиле Bentley с привязанной к крыше девушкой. Эпатажное видео молодой человек запостил в "Инстаграме".

На кадрах парень управляет автомобилем одной рукой, поскольку другая прикована наручниками к руке дамочки на крыше. А ещё рот у пассажирки заклеен серебристой изолентой. При этом сам Сергей в комментариях к посту объяснил, что он и его возлюбленная проходят некое задание, а этот проезд — как раз один из его этапов.

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Между тем провокационными покатушками уже заинтересовались правоохранительные органы: по факту заезда Косенко с девушкой на крыше машины московская Госавтоинспекция организовала проверку. Как оказалось, Bentley не принадлежит молодому человеку, однако за люксовым авто числится 68 неоплаченных штрафов на общую сумму в 78 с половиной тысяч рублей.

Автоюрист Константин Юрков в свою очередь рассказал Лайфу, что грозит блогеру за столь смелую выходку.

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"Во-первых, тут может быть административная ответственность за нарушение правил перевозки пассажиров, то есть штраф до 1500 рублей. Но может быть и уголовная — если в результате данной поездки девушке были нанесены какие-то травмы", — пояснил Юрков.

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А недавно начинающий блогер на спорткаре протаранил ограду храма Андрея Рублёва в Москве. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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