Блогер привязал девушку к крыше Bentley и с ветерком прокатил по Москве
Провокационным заездом заинтересовалась Госавтоинспекция. При проверке выяснилось, что люксовое авто даже не принадлежит молодому человеку, зато на нём висит 68 штрафов почти на 80 тысяч рублей.
Скриншот видео © Instagram / sergey_kosenko
Блогер Сергей Косенко привязал девушку к крыше Bentley и с ветерком прокатил по Москве. Видео © Instagram / sergey_kosenko
Блогер-миллионник Сергей Косенко проехался по столице на изумрудном автомобиле Bentley с привязанной к крыше девушкой. Эпатажное видео молодой человек запостил в "Инстаграме".
На кадрах парень управляет автомобилем одной рукой, поскольку другая прикована наручниками к руке дамочки на крыше. А ещё рот у пассажирки заклеен серебристой изолентой. При этом сам Сергей в комментариях к посту объяснил, что он и его возлюбленная проходят некое задание, а этот проезд — как раз один из его этапов.
Между тем провокационными покатушками уже заинтересовались правоохранительные органы: по факту заезда Косенко с девушкой на крыше машины московская Госавтоинспекция организовала проверку. Как оказалось, Bentley не принадлежит молодому человеку, однако за люксовым авто числится 68 неоплаченных штрафов на общую сумму в 78 с половиной тысяч рублей.
Автоюрист Константин Юрков в свою очередь рассказал Лайфу, что грозит блогеру за столь смелую выходку.
"Во-первых, тут может быть административная ответственность за нарушение правил перевозки пассажиров, то есть штраф до 1500 рублей. Но может быть и уголовная — если в результате данной поездки девушке были нанесены какие-то травмы", — пояснил Юрков.
А недавно начинающий блогер на спорткаре протаранил ограду храма Андрея Рублёва в Москве. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
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