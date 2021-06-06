Москвич пробежался по улице в костюме Бората и попал на видео. Видео пробежки полуголого спортсмена в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Тренировка молодого человека в весьма оригинальном купальном костюме и спортивных гольфах кислотно-салатового цвета ошеломила прохожих на улице Крымский Вал в Москве. В распоряжении Лайфа оказалось видео необычной пробежки.

На кадрах видно, что манкини Бората, того самого персонажа Саши Барона Коэна, едва прикрывало самые пикантные места спортсмена. Однако мужчина в откровенном наряде, несмотря на шокированные взгляды прохожих, как ни в чём не бывало продолжал вечернюю пробежку. Что толкнуло москвича на такую тренировку, остаётся только гадать.