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Опубликовано 5 июня 2021, 22:10
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Москвич пробежался по улице в костюме Бората и попал на видео

Необычного спортсмена не смутили даже ошеломлённые взгляды прохожих.

Москвич пробежался по улице в костюме Бората и попал на видео. Видео пробежки полуголого спортсмена в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Тренировка молодого человека в весьма оригинальном купальном костюме и спортивных гольфах кислотно-салатового цвета ошеломила прохожих на улице Крымский Вал в Москве. В распоряжении Лайфа оказалось видео необычной пробежки.

На кадрах видно, что манкини Бората, того самого персонажа Саши Барона Коэна, едва прикрывало самые пикантные места спортсмена. Однако мужчина в откровенном наряде, несмотря на шокированные взгляды прохожих, как ни в чём не бывало продолжал вечернюю пробежку. Что толкнуло москвича на такую тренировку, остаётся только гадать.

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