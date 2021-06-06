Москвич пробежался по улице в костюме Бората и попал на видео
Необычного спортсмена не смутили даже ошеломлённые взгляды прохожих.
Тренировка молодого человека в весьма оригинальном купальном костюме и спортивных гольфах кислотно-салатового цвета ошеломила прохожих на улице Крымский Вал в Москве. В распоряжении Лайфа оказалось видео необычной пробежки.
На кадрах видно, что манкини Бората, того самого персонажа Саши Барона Коэна, едва прикрывало самые пикантные места спортсмена. Однако мужчина в откровенном наряде, несмотря на шокированные взгляды прохожих, как ни в чём не бывало продолжал вечернюю пробежку. Что толкнуло москвича на такую тренировку, остаётся только гадать.
Ранее Лайф рассказывал, как в Карачаево-Черкесии блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах, ему пришлось извиняться.