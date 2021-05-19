Полуголая олимпийская чемпионка разозлила фанатов, покормив грудью сына в очень странной позе

Однако фото разделило пользователей на два лагеря, пишет The Sun. Так, одни стали резко критиковать чемпионку, обвиняя в хайпе. "Не понимаю зачем так привлекать внимание и публиковать фотографии всего, что вы делаете", "Мой первый вопрос — почему?? Конечно, я понимаю, что это естественно и красиво, но я же не публикую своё первое испражнение за день, стоя на одной ноге. То же самое", — писали возмущённые зрелищем юзеры. А другие выступили в её защиту: "Что в этом странного? Она в невероятной форме и не подвергает опасности своего ребёнка", "Позитивный человек, чемпионка, жена и мать. Не обращайте внимания на троллей. Сосредоточьтесь на счастье и любви".