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Опрос показал, как россияне готовятся к пенсии

Более половины опрошенных, 56%, не делают сбережений на старость. Зато остальные респонденты копят деньги самыми разнообразными способами.

3 августа, 02:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Только треть взрослых россиян планируют уйти на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста. 42% собираются работать, пока здоровье позволит. И лишь одна пятая часть опрошенных не ждут прихода государственного обеспечения по старости. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом hh.ru и финтех-компанией "Деньги вперёд", в нём приняли участие две тысячи человек.

Трудиться "до последнего" готовы молодые — от 18 до 34 лет, приводит РБК данные исследования. В основном они проживают в Московской области — 55%, чуть меньше таких людей в Волгоградской и Иркутской областях — 53 и 50% соответственно. Тех, кто не копит деньги, и имеющих сбережения оказалось почти поровну — 56 и 44%. Большинство из предусмотрительных людей — 17% — держат деньги на счетах или в депозитах. 14% — инвестируют в ценные бумаги. Немногим меньше — 13% — вкладывают в недвижимость. Чаще всего подушку безопасности формируют менеджеры, руководители и юристы. Рабочие практически об этом не заботятся.

26% россиян представляют себе жизнь на пенсии как жёсткое урезание и экономию во всём. 20% хотят жить на инвестиции и путешествовать. 17% планируют жить на средства от сдачи недвижимости. И 3% признались, что будут жить на иждивении у детей.

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Ранее Лайф публиковал данные опроса, в каких городах россияне хотели бы жить на пенсии. Выяснилось, что наименьшей популярностью пользуются Анапа, Геленджик, Ялта, а также деревни.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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